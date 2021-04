Su WhatsApp arrivano foto e video che si autodistruggono (ma non proteggono la privacy)

24 Aprile 2021 – 14:29

Una schermata introduttiva della novità in arrivo mostra in anteprima alcuni aspetti del suo funzionamento, compreso quello più controverso in fatto di privacy: i destinatari dei messaggi potranno salvare schermate di foto e video temporanei senza che il mittente riceva alcuna notifica in merito.Continua a leggere



Fonte: Fanpage Tech