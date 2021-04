Sporgerti verso lo schermo mentre giochi a FIFA ti fa vincere: ecco perché

24 April 2021 – 11:15

Una serie di osservazioni pratiche effettuate su diversi giocatori suggerisce che questa abitudine quasi innata potrebbe essere effettivamente il segreto per migliorare le proprie prestazioni virtuali in titoli come FIFA 21. Sporgersi per troppo tempo però può avere effetti controproducenti sull’esito dei match.Continua a leggere



Fonte: Fanpage Tech