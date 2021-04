Sicurezza Mobile: il report Verizon, edizione 2021

24 Aprile 2021 – 13:49

In evidenza le nuove minacce alla sicurezza emerse in ambito aziendale, legate all’incremento del lavoro da remoto a causa della pandemia.

The post Sicurezza Mobile: il report Verizon, edizione 2021 appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico