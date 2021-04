PNRR, il cashback non c’è ma non significa nulla

24 Aprile 2021 – 16:49

Il Piano Cashless Italia non compare tra i fondi del Piano Nazionale di Resilienza e Resistenza ma ciò, di fatto, non significa nulla.

