Pfizer Pham, Moderna Mafia: online nascono le tifoserie sui vaccini anti Covid

24 Aprile 2021 – 11:29

Su TikTok e altri social gli utenti hanno iniziato a schierarsi e identificarsi in squadre come Pfizer Pham e Moderna Mafia. Tutto avviene per scherzo, in una sorta di manifestazione di entusiasmo collettiva mista a una volontà di tranquillizzare il prossimo sull’efficacia e la sicurezza dei vaccini.Continua a leggere



Su TikTok e altri social gli utenti hanno iniziato a schierarsi e identificarsi in squadre come Pfizer Pham e Moderna Mafia. Tutto avviene per scherzo, in una sorta di manifestazione di entusiasmo collettiva mista a una volontà di tranquillizzare il prossimo sull’efficacia e la sicurezza dei vaccini.

Continua a leggere Su TikTok e altri social gli utenti hanno iniziato a schierarsi e identificarsi in squadre come Pfizer Pham e Moderna Mafia. Tutto avviene per scherzo, in una sorta di manifestazione di entusiasmo collettiva mista a una volontà di tranquillizzare il prossimo sull’efficacia e la sicurezza dei vaccini.

Fonte: Fanpage Tech