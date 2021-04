L’app per trovare una farmacia dove fare un tampone rapido

24 April 2021 – 16:52

I cittadini lombardi possono utilizzare un'app per telefoni Android e per iPhone che consente di trovare le farmacie più vicine e aperte in un dato orario. Un filtro apposito consente di mostrare solamente quelle pronte a erogare il servizio di ricerca dell'antigene Sars-CoV-2 attraverso tampone rapido.



Fonte: Fanpage Tech