iPhone 12 viola, subito 160 euro di sconto su Amazon

24 April 2021 – 15:56

iPhone 12 viola è già in sconto su Amazon a sole 24 ore dall’esordio delle prenotazioni: ben 160 euro di sconto sul modello da 64GB, 140 euro sul 128GB.

The post iPhone 12 viola, subito 160 euro di sconto su Amazon appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico