Ingenuity: foto, video e terzo volo su Marte

24 Aprile 2021 – 13:50

In attesa del terzo volo previsto per domenica 25 aprile, la NASA ha pubblicato un foto scattata da Ingenuity e un video registrato da Perseverance.

Fonte: Punto Informatico