Garante Privacy: gravi criticità sul pass vaccinale

24 Aprile 2021 – 10:49

Il Garante della privacy ha inviato un avvertimento formale al governo, evidenziando le numerose criticità del decreto sui Certificati Verdi.

