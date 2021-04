Corte dei Conti: così si migliora il cashback

24 Aprile 2021 – 10:50

Il Cashback e la Lotteria degli Scontrini sono interventi positivi, ma per esprimerli al meglio la Corte dei Conti consiglia di modificarli in parte.

The post Corte dei Conti: così si migliora il cashback appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico