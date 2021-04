Apple iPad Pro (2021): serve la nuova Magic Keyboard

24 April 2021 – 10:30

Il nuovo iPad Pro da 12,9 pollici non è compatibile con la vecchia Magic Keyboard, quindi si devono spendere altri 399 euro per la versione aggiornata.

