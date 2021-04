Volkswagen ID.4, la nostra prova dell’auto dell’anno

23 April 2021 – 18:02

Prelevato il nuovo sport utility elettrico ID.4 dal quartier generale scaligero di Volkswagen, ci siamo diretti verso il lago di Garda. Un mix di strade e autostrade per capire meglio consumi e autonomia. In prova la versione 1ST Max di ID.4, il primo sport utility elettrico della Casa di Wolsburg, nominato proprio in questi giorni World Car of the Year 2021.

Gli highlights

Concepita per i primi clienti che hanno acquistato ID.4 all’apertura delle prenotazioni, come lo è stato per ID.3, questa versione di lancio ha diverse chicche molto interessanti. Si parte dall’head-up display con la realtà aumentata. Quando s’imposta il navigatore, oltre alle indicazioni sintetiche di svolta, appare sul parabrezza una freccia tridimensionale. La sua distanza apparente è compresa tra tre e dieci metri davanti all’auto. In base al procedere dell’auto, la freccia diventa sempre più grande a indicare l’esatto punto della strada o della rotonda in cui svoltare. Ciò significa che la proiezione è perfettamente integrata con il mondo reale esterno. La realtà aumentata segnala anche quando si sta invadendo la corsia.

Gli interni della nuova Volkswagen ID.4Inoltre, quando il cruise control adattivo ACC o il sistema di assistenza alla guida Travel Assist sono attivi, il veicolo che precede la ID.4 viene evidenziato con un contrassegno luminoso dall’head-up display, così da segnalare il mantenimento della distanza di sicurezza.

La soluzione davvero intelligente adottata da Volkswagen è aver dato la possibilità di vedere sull’head-up non solo le indicazioni del navigatore di sistema, ma anche quello di Google Maps o di Waze. Ovviamente è necessario connettere lo smartphone. Questa funzione è davvero rara tra le case automobilistiche.

Rimanendo sulla questione infotainment, rispetto alla versione di serie da 10 pollici, il display centrale della 1ST Max ha una diagonale di 12 pollici ed è rivolto verso il guidatore. Se utilizzato troppo durante la marcia emette degli avvisi di sicurezza. Vista la grandezza e la profondità della plancia, questa dimensione è più indicata da un punto di vista strettamente estetico.

Da qui, inoltre, si possono vedere le immagini trasmesse dalla videocamera della retromarcia. L’Area View marcata con diversi colori aiuta molto nelle manovre e le renderle più veloci. In aggiunta, il pacchetto 1ST Max adotta i gruppi ottici anteriori con tecnologia Led Matrix.

Tetto panoramico di Volkswagen ID.4La chicca più interessante della ID.4 1ST Max è legata al design. Questa versione ha il tetto panoramico caratterizzato da una superficie vetrata particolarmente ampia che si estende su tutta la larghezza del tetto. Sembra di viaggiare in cabrio. Di norma è coperto da una tendina parasole. Ma basta pronunciare la frase “Ciao ID, mostrami le stelle” e la tendina avvolgibile si apre. Anche se è giorno.

La nuova ID.4 con i suoi 4,58 metri è più lunga del suv compatto Volkswagen Tiguan di soli 7 centimetri. Ma il passo è paragonabile a quello di Touareg. Ciò significa avere un abitacolo di categoria superiore per spazio e fruibilità. Il bagagliaio è da station wagon con i suoi 543 litri che diventano 1575 a sedili abbattuti.

Grazie alla riconversione dello storico stabilimento di Zwickau in Sassonia in carbon neutral, ID.4 è un’auto anch’essa carbon neutral. Acquistando ID.4 è possibile aderire al network We Charge che comprende in Italia 11.520 punti di ricarica

Volkswagen ID.4 nuovo sport utility elettricoPowertrain e pacco batteria

La ID.4 ai nostri comandi dispone di un motore elettrico da 150 kilowatt posizionato sull’asse posteriore. Quindi 204 cavalli capaci di spingere questo sport utility da 0 a 100 in 8,5 secondi. Su tutte le versioni la velocità massima è limitata elettronicamente a 160 chilometri orari. Presto, però, sarà presentato nella versione GTX, la nuova firma sportiva della gamma ID. Al motore posteriore sarà aggiunto un motore elettrico anche sull’asse anteriore introducendo, di fatto, la trazione integrale nella vetture elettriche di Volkswagen.

Il pacco batteria agli ioni di Litio è da 77 kilowattora, al netto. Nel ciclo combinato ha registrato un’autonomia WLTP di 520 chilometri. Mentre nel ciclo esclusivamente urbano, i chilometri riscontrati sono ben 668. In effetti, alla prova dei fatti, mentre in autostrada verso il lago di Garda, l’autonomia scendeva con regolarità, una volta imboccate le strade statali e regionali, l’autonomia è risultata molto più stabile.

Nella discesa verso il lago, in modalità di guida Brake, ID.4 ha recuperato circa 20 chilometri. Più di quelli percorsi. Questa funzione non consente di guidare il veicolo con un solo piede, ma il freno elettrico, se così si può definire, è comunque ben tarato per recuperare autonomia.

Colonnina di ricarica a corrente alternata ACAnche la ricarica di ID.4 è ai vertici. Il caricabatterie interno da 11 kilowatt in corrente alternata AC consente di sfruttare al massimo le colonnine pubbliche. Un po’ meno performante la ricarica in corrente continua DC. Alle colonnine fast charge (ancora molto poche, ma per poco), ID.4 può ricaricare una potenza massima di 125 kilowatt e ottenere un’autonomia di 320 chilometri in circa 30 minuti.

Sensazioni di guida

ID.4 è una sport utility molto stabile. L’handling preciso, beccheggio praticamente assente. Tutte caratteristiche portate in dote dalla piattaforma MEB che condivide con la cugina Audi Q4 e-tron. ID.4 crea un feeling immediato con il conducente. Tutte le informazioni di guida sono presenti sul piccolo cruscotto e l’head-up display proiettato sul parabrezza fa il resto. Nelle giornate di sole, è necessario impostare la sua luminosità al massimo per poter vedere bene le indicazioni.

La seduta è alta e comoda e la funzione massaggio associata a una buona playlist rende il viaggio particolarmente piacevole. Fortunatamente, in caso di leggero abbiocco, il lane assist mantiene la vettura sempre in carreggiata.

il display centrale da 12 pollici di Volkswagen ID.4Quattro versioni preconfigurate

In Italia, Volkswagen offre quattro versioni della ID.4 preconfigurate: City, Life, Business e Tech. Questa strategia rende trasparente l’offerta e ogni cliente può trovare rapidamente il modello che più si adatta alle sue esigenze. Il prezzo d’attacco di 43.150 euro è quello della ID.4 City. Si toccano i 57.150 con la versione Tech, mentre per la 1ST Max in prova si arriva al prezzo di 59.100 euro. I prezzi si intendono al lordo dei benefici statali dati dall’ecobonus.



