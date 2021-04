Uno youtuber potrebbe diventare il prossimo sindaco di Londra

23 Aprile 2021 – 21:04

Niko Omilana (foto: YouTube)Uno youtuber britannico di 23 anni si è candidato alle prossime elezioni per diventare il nuovo sindaco di Londra e dopo i primi sondaggi ha sorpreso un po’ tutti, finendo in quinta posizione tra i concorrenti. Niko Omilana, che su YouTube conta quasi 3,5 milioni di iscritti al suo canale – un numero che supera la somma di tutti i follower su tutti i social network che hanno gli altri candidati, qualcuno ha fatto notare – nell’ultimo sondaggio Savanta ComRes otterrebbe il 5% dei voti, se li volesse.

Ma facciamo un passo indietro: nelle ultime ore si è diffusa la notizia secondo cui Omilana è diventato uno dei 20 candidati alle elezioni fissate per il 6 maggio originariamente previste per il 2020, e rimandate di un anno a causa della pandemia. Lo youtuber ha a tutti gli effetti annunciato la sua candidatura il 2 aprile scorso – ovviamente con un video – definendosi il “padre fondatore e leader supremo della “Niko Defense League”, nota più comunemente come Ndl”, il suo sedicente movimento politico creato ad hoc.

im running for mayor of london #NikoForMayor pic.twitter.com/vD1WqsGBvI — NDL Mayorside (@NikoOmilana) April 2, 2021

La campagna di Niko Omilana aveva peraltro immediatamente ottenuto il sostegno di molte altre grandi star di YouTube, tra cui Keemstar e Ksi, e lo youtuber ha iniziato a scalare i sondaggi di gradimento dei londinesi, arrivando al quinto posto delle preferenze. Peccato che il tutto non sia nient’altro che uno scherzo abilmente orchestrato ai danni della Bbc. Lo ha rivelato Omilana stesso con un video sul suo canale: eppure, nonostante questo, la sua popolarità e la viralità dell’evento ha fatto si che in molti prendessero sul serio la sua candidatura, e che i sondaggi continuassero a registrare abitanti di Londra desiderosi di votare per lui alle elezioni.

Il requisito per candidarsi a sindaco della City include un deposito di 10mila sterline, che vengono rimborsate ai candidati solo se riescono a ottenere almeno il 5% dei voti di preferenza il giorno delle elezioni: Omilana avrebbe potuto farcela, se avesse voluto.



5% in the polls !! THEY HAVE TO TAKE US SERIOUS NOW LOL #NikoForMayor https://t.co/jQyvl6B0Ku — NDL Mayorside (@NikoOmilana) April 21, 2021

The post Uno youtuber potrebbe diventare il prossimo sindaco di Londra appeared first on Wired.

Fonte: Wired