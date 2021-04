SpaceX porta altri quattro astronauti sulla ISS

23 Aprile 2021 – 16:50

Il razzo Falcon 9 di SpaceX ha lanciato nello spazio altri quattro astronauti a bordo della navicella Crew-2 Dragon che si aggancerà alla ISS.

