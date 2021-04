Ritrarre le piante al tempo della grande pandemia

23 April 2021 – 12:06

Felci, foglie di eucalipto e fiori di ogni genere sono ricoperti da un lavaggio di colori acidi negli scatti della fotografa di Portland Lindsey Rickert: le luci ricoperte con pellicole di gel, sotto le quali sono state realizzate in studio le foto che potete sfogliare nella nostra gallery, hanno trasformato i soggetti in forme di vita aliene all’apice della propria florescenza.

Ed è proprio in un contesto di grande alienazione, quello del lockdown segnato dall’impossibilità di ritrarre persone, che è nata la serie Otherworldly Botanicals, celebrazione di una vita filtrata distante dalla quotidianità conosciuta fino ad allora. Tutti gli scatti, in vendita, sono visibili anche sul profilo Instagram dell’artista.

