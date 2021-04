Qual è il piano del governo Draghi per investire i fondi europei in digitale e ambiente

23 April 2021 – 12:18

Il presidente del Consiglio dei ministri, Mario Draghi (foto: Palazzo Chigi)Riparare i danni economici e sociali della pandemia, contribuire ad affrontare le debolezze strutturali dell’economia italiana: sono i due obiettivi chiave indicati dalla bozza del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) da 221,5 miliardi di euro, presentato dal dicastero all’Economia al Consiglio dei ministri. È l’atteso “piano Draghi”, per cui il nuovo governo è stato appositamente costituito dopo la crisi del Conte-bis. L’iter prevede dalla prossima settimana un’informativa del presidente al Parlamento, un altro passaggio in consiglio dei Ministri e poi l’invio del documento a Bruxelles per ottenere il via libera dalla Commissione europea.

Perché dall’Europa proviene la maggior parte delle risorse: 191,5 miliardi di euro del Next generation Eu, ai quali si aggiungono 30 miliardi di fondo complementare nazionale per le opere extra. L’impatto atteso nel 2022-26 è una crescita media del Pil maggiore dell’1,4% rispetto al 2015-19. Nel 2026 sarà di 3 punti percentuali più alta rispetto allo scenario base, senza Pnrr. Gli investimenti saranno raggruppati in 16 componenti e organizzati in sei missioni, oltre metà sono assorbiti da due capitoli di spesa: la digitalizzazione (22% dei fondi) e la “rivoluzione verde” (30%). Seguono istruzione e ricerca (17%), infrastrutture (13%), inclusione e coesione (10%), salute (8%).

Digitalizzazione

Con i 42,5 miliardi, il governo intende continuare la digitalizzazione della pubblica amministrazione e favorire la transizione digitale nel settore privato con incentivi per l’adozione di tecnologie innovative. Altri fondi saranno destinati alla banda ultralarga, alle connessioni veloci “in tutto il Paese” e alle “tecnologie satellitari”.

Investimenti nel digitale saranno riservati per il sostegno alle filiere, all’internazionalizzazione delle aziende, al rilancio del turismo e della cultura. Tale approccio potrà riguardare tuttavia anche altre missioni, in modo trasversale. In ambito infrastrutture (25,3 miliardi di euro totale), è prevista per esempio la creazione dello sportello unico doganale e la digitalizzazione della catena logistica. Nel capitolo Istruzione e ricerca (31,9 miliardi) si parla di “Scuola 4.0” cablata e dotata di aule didattiche di nuova concezione. Al tempo stesso, verrà assicurata la formazione agli insegnanti e il rafforzamento dell’istruzione Stem, della ricerca e il trasferimento tecnologico.

Nel settore della salute (15,6 miliardi), un apposito capitolo riguarderà la telemedicina, oltre all’aggiornamento del parco tecnologico e degli strumenti per la raccolta, elaborazione e analisi dati, inclusa la diffusione e l’effettivo utilizzo del fascicolo sanitario elettronico.

Gli investimenti per la pubblica amministrazione prevedono una piattaforma unica di reclutamento, una task force per la semplificazione e l’istituzione di un single digital access point per le piccole amministrazioni. Nel mirino anche la completa digitalizzazione degli archivi della giustizia.

Transizione ecologica

La missione dedicata alla “rivoluzione verde” prevede investimenti e riforme per l’economia circolare e nella gestione dei rifiuti. A livello energetico, ci sarà un sostegno alla produzione di idrogeno per l’industria e il trasporto, la creazione di stazioni di ricarica e supporto alla ricerca di frontiera. In ambito reti verranno promosse le smart grid, per potenziare capacità, affidabilità, sicurezza e affidabilità. Verranno promosse le fonti da agrivoltaico e biometano, nonché la semplificazione delle procedure di autorizzazione per rinnovabili. Previsti incentivi per aumentare l’efficienza energetica di edifici pubblici e privati, investimenti nelle infrastrutture idriche e per ridurre i rischi di dissesto idrogeologico.

La missione inclusione e coesione (19,1 miliardi), tra le altre cose, a livello di territorio prevede interventi di rigenerazione urbana per i Comuni sopra i 15mila abitanti e piani urbani integrati per le periferie delle città metropolitane.

