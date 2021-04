Mini PC Gigabyte Pentium Silver HDMI 4K in offerta

23 April 2021 – 19:27

Amazon propone con un discreto sconto un interessante mini PC della nota azienda Gigabyte equipaggiato con processore Intel Pentium Silver.

The post Mini PC Gigabyte Pentium Silver HDMI 4K in offerta appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico