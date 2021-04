La mappa delle associazioni contro odio e violenza in rete supera le mille adesioni

23 Aprile 2021 – 18:14

“Dopo aver realizzato la mappa delle associazioni contro l’odio, adesso vogliamo dar loro voce”, spiega Simone Gambirasio, chief content officer di Odiopedia. La prima mappa italiana (aperta) che segnala associazioni, onlus e strutture impegnate nel supportare tutte le vittime di violenza in rete, dal cyberbullismo alla diffamazione, frutto del lavoro della startup legaltech Chi Odia Paga e sostenuta da Wired nell’ambito del progetto editoriale Wired Safe Web per una maggiore sicurezza in rete, è già pronta a una evoluzione.

A distanza di neanche tre mesi dal lancio il numero delle realtà iscritte è passato da 500 a 1.205. “E davvero ci scusiamo se non riusciamo a stare al passo con le richieste, ma semplicemente dobbiamo assicurarci di fare i dovuti controlli“, ammette Gambirasio: “Vogliamo essere certi che le associazioni risultino registrate come prevedono i regolamenti, abbiano una sede legale“.

Numeri da capogiro

Quello delle oltre mille realtà è un numero al ribasso, perché. come anticipa Gambirasio, ci sono già altre 400 associazioni che saranno caricate entro fine mese. La verifica è manuale e richiede tempo. La buona notizia è che da quanto ha preso il via il progetto Odiopedia oltre 4.000 utenti unici hanno cercato almeno un’associazione sul sito.

E poi questi mesi sono stati costellati da piccoli grandi traguardi, a dimostrazione che mancava un luogo virtuale di aggregazione. Per esempio il 15 marzo, in occasione della giornata del fiocchetto lilla, sono state aggiunte 65 associazioni che si occupano di disturbi alimentari. Il 21 marzo, durante la giornata dedicata alla sindrome di down, sono state accolte 50 nuove realtà a sostegno. Il 1° aprile, in occasione della transgender visibility day, sono state inserite 132 organizzazioni che si occupano dei diritti delle persone transgender.

Una finestra per le attività

“Mi rivolgo a tutte le associazioni e oltre ad invitarle a inscriversi chiedo loro di raccontarci le loro attività“, dice Gambirasio: “Stiamo potenziando i canali social per dare voce alle associazioni, ai loro eventi e manifestazioni“. A breve Odiopedia potenzierà la sua presenza su Facebook, Twitter e Instagram per incrementare la visibilità delle associazioni. Inoltre l’intento è di fare in modo che possano germogliare sinergie e collaborazioni.

“Fare rete è utile anche per compiere delle correzioni di rotta. Per esempio ci hanno segnalato che mancavano alcune categorie sulla mappa, come quelle legate ai disturbi alimentari. Le abbiamo aggiunte, anche perché può essere difficile orientarsi online. Vi sono siti o gruppi che invece che essere di supporto favoriscono comportamenti pericolosi“, sottolinea Gambirasio.

In questi mesi è stato possibile aumentare il numero di associazioni di tutte le regioni. In alcuni casi la difficoltà è che hanno una sede fisica ma non un sito web. Magari si limitano a una pagina su Facebook. Ecco quindi l’esigenza di dare almeno un approdo virtuale che possa stimolare i contatti. “E per il futuro puntiamo a migliorare la categorizzazione, affinare la grafica e potenziare i canali di comunicazione sia verso l’esterno che tra le associazioni stesse“, ha concluso il responsabile editoriale del sito: “E con il blog pensiamo anche di dare la possibilità a tutte le realtà di raccontarsi o esprimersi sui temi più sensibili“.

