Giuseppe Dave Seke, chi è l’astro nascente della (seconda) generazione Netflix

In un Paese che pronuncia la N word senza farsi troppe domande, Zero, la serie Netflix disponibile dal 21 aprile, permette di parlare e riflettere sulla cultura nera italiana, quella che gli americani chiamano “blackness” e che esiste anche qui. Si tende spesso a non vederla e a non conoscerla, ad aspettare che sia un giornale o un account Instagram straniero a metterci di fronte alle domande giuste. E difatti, pur essendo un progetto nato da una penna italiana (la storia è stata scritta da Antonio Dikele Distefano), la prima vera serie con un cast non bianco italiano arriva grazie al colosso dello streaming e racconta la storia di un ragazzo, Omar/Zero, che acquista il potere dell’invisibilità. Interpretato dall’esordiente Giuseppe Dave Seke, 25 anni, che dà prova di sé con uno dei prodotti più importanti e interessanti degli ultimi anni nel panorama televisivo italiano. “Il nome Giuseppe è colpa dei miei genitori”, racconta a Wired, “mi hanno sempre chiamato Dave, ma se mi chiami Giuseppe mi giro lo stesso, sono sempre io”.

Zero è il tuo primo lavoro a grande diffusione: prima facevi il magazziniere, ma diventare attore era il tuo obiettivo?

“Hai detto benissimo, prima facevo il magazziniere, ma ho sempre coltivato la passione per l’arte e in particolare per la musica. Il cinema mi interessava, ma non avevo mai pensato che potesse diventare la

mia professione. Mi hanno sempre detto due cose a scuola: o fai l’avvocato o fai l’attore. Avevo la parlantina e per le interrogazioni non studiavo tantissimo, ma sapevo come arrampicarmi sugli specchi

giusti. Sono diventato un attore nel momento in cui un mio carissimo amico mi ha girato un post su Instagram, per Zero, e mi ha detto: ‘Secondo me tu potresti farlo’. All’inizio ero sconvolto e impaurito,

andare a candidarti per un provino quando non hai mai studiato recitazione può sembrare una perdita di tempo. Alla fine, ho deciso di fare un video presentazione di un minuto. L’ho, mi ricordo, andando al

lavoro in magazzino e il giorno del mio ventiquattresimo compleanno mi hanno risposto dicendomi che dovevo andare a Milano a fare le prove ed eccoci qua”.

Antonio Dikele Distefano ha detto che la tua faccia era giusta per Zero perché è sporca, spigolosa, vissuta. Tu come ti vedi allo specchio?

“Io vedo un ragazzo normale che assomiglia molto a sua madre. Non colgo questa particolarità nel mio viso, ho i lineamenti della mamma e questa cosa mi è sempre piaciuta, ogni giorno le dico che è bellissima e quindi diciamo che per fortuna ho preso da lei. Anche parlandone con Antonio, penso che sia il fatto di essere stato scelto per Zero che ha influito sul mio viso, ce la volevo fare a tutti i costi, volevo impegnarmi al 110% anche per le persone che vengono da una vita di disagio e a cui

capitano tanti casini”.

Qual è il pezzo che ti carica in una giornata negativa?

“Uno qualsiasi di Tupac. Soprattutto quelli più politici, potrei dirti dieci titoli e non saprei quale scegliere perché in ogni canzone c’è un tema principale e ci sono delle punch line che ti fanno restare a bocca aperta. Ho ascoltato spesso Hellrazor e l’unica persona che riesce a capirmi è Tupac, come se fosse il mio primo migliore amico”.

Come è andata quando hai incontrato Marracash per lavorare alla colonna sonora di Zero?

“Stimo tantissimo Marracash. All’inizio ero un po’ agitato, volevo mostrare professionalità e mi ricordo che decisi proprio di non parlare di musica perché sapevo che sarei diventato un fanboy. Poi mi ha

chiesto che cosa facevo prima di Zero e gli ho detto ‘il magazziniere’ e si è aperto un mondo. Anche lui lo faceva, mi ha raccontato un po’ di aneddoti che solo chi vive il magazzino capisce e mi ha fatto sentire

molto vicino a lui. È una persona di spessore, si ricorda da dove è venuto e ne parla con il cuore in mano. Vorrei raggiungere questo: pur con la notorietà voglio rimanere bravo e sempre coi piedi per terra ma la testa avanti. Lui è una persona semplicissima e questo ha fatto aumentare la mia stima nei suoi confronti”.

Fare il magazziniere ti è stato utile per Zero?

“In realtà è un lavoro come un altro, per me era difficile fare sempre e solo una cosa, fisso, con un’unica soluzione a ogni problema. Mi sentivo stretto, non ero libero di esprimermi, parlavo da solo e mi dicevo che dovevo fare un lavoro creativo. Il 2020 è stato un po’ altalenante. Ho dovuto smettere di lavorare perché il mio capo un giorno mi ha detto di scegliere che cosa volevo fare. Quando ho mollato il lavoro, ero a terra. Per fortuna avevo degli amici che credevano in me e mi aiutavano anche economicamente: è stata proprio una vittoria, soprattutto per la mia famiglia. Sono andato lontano dalla mia comfort zone, ho iniziato ad avere una visione del mondo diversa da quella che avevo. Mia madre sorride di più, non sorrideva molto l’anno scorso perché avevo due arretrati d’affitto. Ora ho scoperto una professione che ha tirato fuori tantissime cose”.

(Foto: Lorenzo Iannuzzi @ynzloz)Non è comune vedere persone nere italiane come protagoniste di una storia. Crescendo, quale programma ti ha fatto sentire visto?

“Quando ero piccolo guardavo Willy, il principe di Bel-Air, vedevo qualcuno che mi assomigliava. Crescendo ero innamorato della sitcom Tutto in famiglia, mi faceva sentire visibile, però mi dava fastidio dover guardare altrove per vedere qualcosa che mi rappresentasse. Vale anche con la musica: solo negli ultimi cinque anni il rap ha preso piede in Italia e ci sono tanti artisti che raccontano storie simili a quelle delle persone comuni. Quando ero piccolo dovevo guardare all’America. Secondo me Zero sarà quel prodotto: farà sentire visibili per la prima volta persone che non si sentivano viste, sono molto felice per i ragazzi e i bambini di oggi, perché con un progetto del genere gli italiani di seconda generazione hanno qualcuno che li rappresenta.

Ti hanno mai detto qualcosa di veramente ridicolo da piccolo?

“Non mi viene in mente nulla di grave, ma i miei compagni di scuola erano sorpresi che mangiassi riso e pollo e non capivo il problema. Parlando con il cast ho compreso che avevamo questo in comune, un piatto tipico e intoccabile. Direi che è un ottimo esempio di come non si riesca a concepire qualcosa di molto semplice. Un italiano mangia pasta al pomodoro e io mangio sia la pasta al pomodoro sia riso e pollo”.

Qual è la cosa peggiore che può capitare a una persona della tua generazione in Italia, Coronavirus escluso.

“Difficile da dire. Mi vengono in mente quelle che potevano capitare nel 2010. Vedo un grandissimo miglioramento, vedo succedere meno cose gravi rispetto a prima, il cambiamento è in corso e ci sono state più persone che hanno parlato di certe tematiche e problemi e hanno sensibilizzato i giovani. Faccio un esempio: ero l’unico ragazzo nero in prima elementare, i miei due fratelli più piccoli questo non l’hanno vissuto, anzi hanno vissuto un bel mix che li fa vivere in una maniera molto più semplice. Sono molto fiducioso, non mi vengono in mente cose personali legate esclusivamente al colore della pelle.

E la cosa migliore dell’avere 25 anni nel 2021?

“C’è molta più open mind. Io passo per strada e non sento più gli occhi addosso. Questo non vale per le generazioni più vecchie, con persone di 60 o 70 anni mi capita ancora di sentirmi chiedere dove ho imparato a parlare così bene l’italiano. Io sono padovano, sono al Nord e nonostante tutto non esiste che qualcuno mi insulti definendomi straniero e questa cosa succede anche grazie al rap. Ha spopolato

e gli idoli degli italiani della mia età sono artisti come Travis Scott quindi un ragazzo di questa generazione vede le cose in una maniera molto diversa”.

Ora sei un attore, ma come ha detto Lizzo in un’intervista con Letterman, essendo neri si diventa automaticamente la voce di una comunità. Come ti sentiresti se, col crescere dell’attenzione, crescesse anche la volontà e pretesa di averti come riferimento per le persone nere italiane?

“La mia idea è sempre stata quella di migliorare le cose, anche in piccolo, e se facendo delle interviste si viene a sapere di più la mia storia e un ragazzo che ha 13 anni mi prende come esempio, per me è un grandissimo traguardo. Penso a tutti gli artisti che mi hanno ispirato, gente che veniva dai bassifondi e cercava sempre di dimostrare una via migliore a quei ragazzi che andavano a schiantarsi in strade

pericolose. Io cerco solo di migliorarmi, di fare un bellissimo lavoro e se poi un giorno divento qualcuno che la gente ammira e stima, e riesce a prendere qualcosa da me per fare cose migliori nella sua vita, ho trovato un senso. Lo vedo già nei miei fratelli, questa voglia di fare qualcosa che ci possa far sentire bene nella nostra vita. Sono convinto che quando si insegue qualcosa e ci si mette sacrificio e determinazione magari non si arriva a quel risultato però qualcosa arriva. Ho messo tutte le mie energie nel rap e oggi sono qui a fare un’intervista da attore, ho messo tutte le energie in qualcosa di positivo che poi si è diramato in qualcosa che neanche tu pensavi di ottenere. Questo cambia la vita delle persone, lo voglio condividere con tutti e magari con chi ha vissuto le mie stesse identiche cose, o peggio”.

