Fino a quando durerà il coprifuoco alle 22?

23 April 2021 – 11:51

(Immagine: Unsplash)Nel nuovo decreto legge approvato mercoledì dal Consiglio dei ministri sulle misure per fronteggiare l’emergenza Covid-19 è stata confermata l’imposizione del coprifuoco dalle 22 alle 5 del mattino. Tuttavia, non sono state indicate né una data di scadenza precisa, né una tabella di marcia che chiariscano come e quando verrà posticipato o abolito. Inoltre, il testo integrale del decreto non è stato ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale, cosa che rende difficile stabilire con certezza quali siano le intenzioni del governo.

Tuttavia, in base a quanto si legge nella nota di Palazzo Chigi con cui sono state annunciate le misure, sembra emergere che il coprifuoco è stato prorogato almeno fino al 15 giugno, mentre la data del 31 luglio indica il termine del periodo di validità del decreto.

Come detto, il testo definitivo del decreto non è stato ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale e le comunicazioni del governo e le divisioni nella maggioranza hanno contribuito a creare un po’ di confusione. Il leader della Lega Matteo Salvini ha chiesto un immediato un posticipo del coprifuoco fino alle 23. Mentre la maggioranza del governo ha deciso per il mantenimento e per un probabile allentamento graduale delle restrizioni.

Tuttavia, sembra chiaro che dovremmo attraversare diverse fasi prima di vederne la totale abolizione. Secondo quanto riporta il Post, per esempio, a metà maggio la misura dovrebbe essere nuovamente valutata dal governo e a quel punto, sulla base dell’andamento dei contagi, verrà deciso se posticipare gli orari o abolire il coprifuoco. La Repubblica, invece, riporta le parole della ministra per gli Affari regionali Maria Stella Gelmini, la quale assicura che “il coprifuoco alle 22 non durerà fino al 31 luglio”.

Su Twitter la giurista Vitalba Azzolini, sempre molto attenta ad analizzare i provvedimenti governativi, citando una bozza del decreto legge osservava come uno degli articoli stabilisse il 15 giugno come un termine provvisorio per le attuali restrizioni sugli orari degli spostamenti.

Ciò che è chiaro è che la decisione sia una questione politica e non scientifica. Come riporta l’agenzia stampa Agi, il Comitato tecnico scientifico non è mai stato consultato su questo aspetto: “È sempre stata una valutazione politica, non ci è mai stata sottoposta alcuna istanza in tal senso”.



