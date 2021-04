Evercade Vs, una nuova console retrò per giocare anche in quattro

23 April 2021 – 18:12

(Foto: Evercade)La nuova console retrò Evercade Vs non è nostalgica solo nel design o per il ricco catalogo di titoli vintage che mette a disposizione, ma anche perché punta sulla cara e vecchia abitudine divertirsi con partite in multiplayer locale con gli amici tutti davanti a una stessa tv. Il nuovo modello può infatti supportare fino a quattro giocatori in contemporanea che possono sfidarsi con centinaia di videogame che nascondono anche un altro grande vantaggio.

Molte console pensate per il retrogaming si basano su emulatori e dunque su rom che da un lato si muovono a cavallo del confine della legalità e dall’altro presentano spesso problemi con frame rate e audio. L’approccio di Evercade è stato diametralmente opposto perché l’azienda ha ottenuto una regolare licenza dagli sviluppatori originali così da realizzare cartucce con collezioni di svariati giochi classici da godere a una maggiore qualità. Le selezioni coinvolgono console storiche come le varie Atari inclusa Lynx, ma anche giochi Nintendo, Intellivision e Sega.

(Foto: Evercade)In questo momento ci sono venti cartucce per un totale di svariate centinaia di giochi che si possono riprodurre sul grande schermo della tv di casa collegandosi con il cavo hdmi fino alla qualità full hd (se supportata). A bordo si possono caricare due cartucce contemporaneamente grazie al doppio slot e si possono collegare fino a quattro controller attraverso le quattro porte usb piazzate sul fondo della parte frontale.

I controller hanno un design che strizza l’occhio ai modelli iconici di Nintendo con la pulsantiera di azione a destra e le freccette a sinistra più i due tasti start e select e un ulteriore pulsante di sistema. Grazie al collegamento con una usb standard è però possibile collegare qualsiasi altro controller cablato oltre che quelli wireless che possono contare su moduli usb per trasmettere il segnale (come i vari 8bitDo).

Il prezzo del bundle di partenza è di 100 dollari ossia poco più di 80 euro per la console, una cartuccia di giochi e un controller. Le cartucce costano circa 20 dollari ossia circa 16 euro, mentre non è stato ancora comunicato il costo dei controller aggiuntivi, ma i prezzi dovrebbero rimanere piuttosto popolari. La disponibilità è prevista per il prossimo novembre, con preordini che partiranno dal 28 maggio.

The post Evercade Vs, una nuova console retrò per giocare anche in quattro appeared first on Wired.

Fonte: Wired