Crypto: 62 arresti per l’exchange turco Thodex

23 April 2021 – 16:17

78 mandati di cattura e 62 arresti già finalizzati: questo il bilancio parziale della vicenda che riguarda lo stop dell’exchange turco Thodex.

