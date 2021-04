ASUS DSL-AX82U: router Wi-Fi 6 in vendita su Amazon

23 April 2021 – 16:27

Il nuovo router ASUS DSL-AX82U compatibile con gli standard Wi-Fi 6 e VDSL2+ è disponibile su Amazon al prezzo di 259,00 euro.

