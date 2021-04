5 docuserie naturalistiche da godersi in streaming

23 April 2021 – 14:15

Anche se la Giornata internazionale della Terra si è celebrata, come di consueto, ieri 22 aprile, non possiamo dimenticare che l’emergenza ambientale è quotidiana. Un promemoria potente? La straordinarietà del nostro pianeta, rammentata anche dalle diverse piattaforme di streaming che da tempo inseriscono nel loro catalogo diverse docuserie naturalistiche di grandissima qualità e di alto spessore: panorami, ecosistemi e animali dalle caratteristiche sorprendenti comodamente seduti sul divano.

1. I segreti delle balene

Nuova docuserie in quattro parti targata National Geographic, ha debuttato su Disney+ proprio durante la Giornata della Terra. Prodotta da James Cameron, che da Titanic ad Avatar non ha mai nascosto la sua passione per gli oceani e per le tematiche ambientaliste, la versione originale vede l’attrice Sigourney Weaver narrare la complessa vita delle balene, mammiferi straordinari dalle incomparabili capacità di comunicazione e dalle intricate strutture sociali. Tre anni di riprese per cinque specie prese in osservazione (orche, megattere, beluga, narvali e capodogli), ognuna delle quali dimostra caratteristiche peculiari ma in fondo tutte hanno similitudini impressionanti con la stessa specie umana: provano dolore per la perdita dei loro cari, tramandano le tradizioni ai più piccoli, stringono amicizie per la vita.

2. Life in Colour

Il giornalista britannico David Attenborough è un’istituzione nel campo della documentaristica, avendo dedicato quasi tutti i 90 anni della sua esistenza al racconto delle meraviglie del mondo. Dopo un’onorata carriera alla Bbc, è approdato nel 2019 su Netflix con la serie Our Planet, dedicata agli equilibri degli ecosistemi terrestri sempre più fragili e in pericolo. Dal 22 aprile, è disponibile anche un’altra grande produzione che lo vede protagonista, Life in Colour. Come dice il titolo, questi nuovi racconti vogliono sottolineare l’importanza vitale dei colori nella vita di piante e animali: le tonalità di manti, piume e petali sono fondamentali nei rituali di accoppiamento e riproduzione, per mimetizzarsi nell’ambiente circostante, per segnalare pericoli… Un viaggio inedito ed entusiasmante reso possibile da particolari telecamere realizzate appositamente per questo progetto.

3. Tiny World

Formiche minuscole in grado di scalare altissimi alberi secolari, piccoli toporagni più veloci dei ghepardi, fragili pivieri che proteggono le loro uova dai grandi migratori: in tutti gli ecosistemi esistono animali enormi e altri micro, creature quasi infinitesimali a cui di solito neghiamo la nostra attenzione. Eppure, Tiny World, spettacolare serie-documentario di Apple Tv+, ci mostra quante sorprese possano celare proprio questi esemplari, capaci di imprese incredibili e testimoni di una resilienza notevole. A narrare le immagini che ci portano dagli uragani caraibici alle savane africane, dai deserti australiani al cortile dietro casa, è Paul Rudd, scelta particolarmente azzeccata visto che l’attore è l’interprete dei film Marvel Ant-Man, supereroe che si rimpicciolisce fino alle dimensioni di una formica solo apparentemente innocua. La seconda stagione ha debuttato lo scorso 16 aprile.

4. Earth At Night In Color

Sempre su Apple Tv+ si trova un’altra originale docuserie dedicata al mondo naturale: Earth At Night In Color, 12 puntate (di cui sei inedite arrivate il 16 aprile) che ci fanno vedere la natura come mai l’abbiamo potuta ammirare prima. In senso letterale, perché, grazie a speciali telecamere a bassa luminosità, queste riprese ci rivelano che cosa accade quando nei vari ecosistemi calano le tenebre. Dimenticate le vecchie immagini a infrarossi che trasformavano tutto in macchie verdognole, qui i colori della natura rivivono anche se non c’è il sole a illuminarli. Dai potenti leoni ai buffi tarsi spettro, dai canguri agli orsi passando per i brulicanti abitanti della barriera corallina, la serie ci permette di osservare il pianeta con occhi completamente diversi, fotografando una vita intensa e meravigliosa che non smette mai di essere in attività. La voce narrante è un altro eroe di casa Marvel, Loki alias Tom Hiddleston.

5. Planet Earth

Abbiamo accennato prima a David Attenborough: la sua carriera è davvero cruciale nella popolarità e nello sviluppo della documentaristica contemporanea. Fiore all’occhiello del suo lungo curriculum è di sicuro Planet Earth, imponente serie di documentari prodotti dalla Bbc a partire dal 2006: dai poli alle savane, dalla giungla alle profondità dell’oceano, dalle foreste pluviali alle grandi pianure, non c’è territorio che non sia stato battuto dalle telecamere di questa produzione, con l’obiettivo di mostrarne immagini e aspetti inediti. Sei nuovi episodi, poi, sono stati realizzati nel 2016 utilizzando le ultime tecnologie in fatto di droni e stabilizzatori d’immagine. Entrambe le stagioni sono disponibili sullo streaming Discovery+.

