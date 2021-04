Windows 10 build 21364: Linux GUI e Task Manager

22 Aprile 2021 – 13:49

La build 21364 di Windows 10 include il supporto per le app Linux con interfaccia grafica e una nuova versione del Task Manager con Echo Mode.

Fonte: Punto Informatico