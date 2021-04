Verdansk distrutta e server down: cosa è successo in Call of Duty Warzone

22 Aprile 2021 – 14:29

Un evento di grande rilievo, che apre le porte per la Stagione 3 per Call of Duty Black Ops: Cold War e Call of Duty: Warzone. Tante le novità attese con il nuovo aggiornamento, tra quattro mappe multigiocatore, sei nuove armi, il prossimo capitolo di Zombies Outbreak, l’evento “Caccia ad Adler” e molto altro ancora.Continua a leggere



Un evento di grande rilievo, che apre le porte per la Stagione 3 per Call of Duty Black Ops: Cold War e Call of Duty: Warzone. Tante le novità attese con il nuovo aggiornamento, tra quattro mappe multigiocatore, sei nuove armi, il prossimo capitolo di Zombies Outbreak, l’evento “Caccia ad Adler” e molto altro ancora.

Continua a leggere Un evento di grande rilievo, che apre le porte per la Stagione 3 per Call of Duty Black Ops: Cold War e Call of Duty: Warzone. Tante le novità attese con il nuovo aggiornamento, tra quattro mappe multigiocatore, sei nuove armi, il prossimo capitolo di Zombies Outbreak, l’evento “Caccia ad Adler” e molto altro ancora.

Fonte: Fanpage Tech