Tutti a guardare Bitcoin e Dogecoin: Ethereum vola

22 April 2021 – 16:06

Nei giorni in cui BTC e DOGE tengono banco tra le discussioni in tema criptovalute, ETH fa registrare il record storico: oltrepassati i 2500 dollari.

Fonte: Punto Informatico