Scuola, ristoranti, viaggi e sport: come funzionano le riaperture dal 26 aprile

22 Aprile 2021 – 0:04

Ristorante a Venezia (foto di Giuseppe Cottini/NurPhoto via Getty Images)Via alle riaperture di attività di ristorazione, sport, scuole ed eventi culturali dal 26 aprile. A stabilirlo l’ultimo decreto legge varato dal governo Draghi, che prevede le misure, gli orari e la tabella di marcia per uscire dal lockdown più stretto. Queste le indicazioni votate dal consiglio dei ministri, in vigore fino al 31 luglio.

Spostamenti e visite

Torna la libertà di spostamento tra regioni. Tra le zone bianche e gialle non ci saranno limitazioni, mentre verso zone arancioni o rosse saranno consentiti tramite la cosiddetta “carta verde”. Consiste in un documento che attesti l’avvenuta vaccinazione, la guarigione dal coronavirus o il risultato negativo di un tampone effettuato almeno 48 ore prima. La durata della certificazione varia in base al modo in cui la si è ottenuta. Se rilasciata a seguito del vaccino o della guarigione avrà durata di sei mesi, nel caso del tampone sarà valida per 48 ore. Inoltre, in zona gialla e arancione, le visite a parenti e amici saranno consentite una volta al giorno, per un massimo di quattro persone alla volta, negli orari previsti dal coprifuoco. In zona arancione, invece, questo tipo di visite saranno consentite solo all’interno del Comune, mentre sono vietate in zona rossa.

Ristorazione

In zona gialla tutte le attività di ristorazione, i bar e i locali potranno riaprire e consentire la consumazione al tavolo negli spazi all’aperto. Mentre dal primo giugno le consumazioni saranno consentite anche all’interno dei locali, ma solo a pranzo.

Scuola

Dal 26 aprile in tutte le regioni, a prescindere dal colore, nidi, asili, elementari e medie faranno didattica in presenza. Secondo il decreto legislativo numero 65 dello scorso 13 aprile, le disposizioni che regolano la riapertura delle scuole non possono essere sospese o derogate dalle autorità locali, salvo in casi di rischio estremamente elevato di contagio. Le superiori saranno autorizzate a organizzare le lezioni in presenza con orari flessibili, per garantire la didattica in presenza dal 50% al 75% della popolazione studentesca in zona rossa e dal 70% al 100% in zona gialla e arancione.

Università

Nelle regioni gialle e arancioni lezioni, esami e le sessioni di laurea torneranno in presenza, sempre nel rispetto dei protocolli di sicurezza e delle misure anti-contagio. Mentre nelle zone rosse ricominceranno le lezioni in aula solo per le matricole. Verranno inoltre riaperte tutte le aule studio e le biblioteche.

Cinema, teatri e concerti

In zona gialla si potrà tornare al cinema e ad assistere a concerti e spettacoli teatrali, prenotando il biglietto in anticipo, per evitare file ai botteghini. La capienza al chiuso sarà ridotta al 50%, per un massimo di 500 persone, mentre all’aperto sarà consentita la presenza di un numero non superiore alle mille persone. Deve essere garantita la distanza di un metro tra un posto e l’altro, a meno che gli spettatori non siano conviventi.

Sport, piscine e palestre

Nelle zone gialle potranno ricominciare le attività sportive di squadra e di contatto, mentre dal 15 maggio riapriranno anche le piscine all’aperto. Le palestre invece potranno riaprire a partire dal primo giugno in zona gialla. Resta il divieto di utilizzare gli spogliatoi comuni. La capienza per assistere agli eventi al chiuso o all’aperto è la stessa di cinema e teatri.

Musei e mostre

Per visitare mostre e musei serviranno la prenotazione obbligatoria e l’uso delle mascherine. Gli ingressi rispetteranno delle tempistiche contingentate e i percorsi seguiranno delle direzioni obbligatorie per evitare resse e assembramenti.

Eventi

Dal primo luglio torneranno fiere, eventi e congressi. Dalla stessa data ripartono anche centri termali e parchi divertimento.

Coprifuoco

Resta ancora in vigore il coprifuoco fino alle 22 fino al 31 luglio.

