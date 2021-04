REvil leak: MacBook Pro 2021 con HDMI, SD e MagSafe

22 Aprile 2021 – 16:49

I documenti sottratti a Quanta Computer dal gruppo REvil confermano la presenza di porte USB Type-C, SD, HDMI e MagSafe nei MacBook Pro (2021).

The post REvil leak: MacBook Pro 2021 con HDMI, SD e MagSafe appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico