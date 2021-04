Le serie più costose della storia della televisione

22 Aprile 2021 – 15:04

È notizia della settimana, confermata da diverse fonti, che il budget di produzione dell’adattamento Amazon Prime Video tratto da Il Signore degli Anelli ha raggiunto la cifra record di 465 milioni di dollari. E solo per la prima stagione. A ciò si aggiungano i 250 milioni di dollari già spesi per accaparrarsi i diritti televisivi delle opere di J. R. R. Tolkien. Dato che gli episodi iniziali saranno otto, significa che per ora il colosso del e-commerce e dello streaming sta spendendo oltre 58 milioni di dollari a puntata. Non è una novità, comunque, che negli ultimi anni i budget delle produzioni seriali, sempre più complesse e in competizione con il mezzo cinematografico, stiano lievitando. Ecco gli altri casi più eclatanti:

10. Friends

In un’epoca, gli anni ’90, in cui gli investimenti televisivi erano molto più ridotti di oggi, Friends rappresenta un caso a parte. La sitcom prodotta da Warner Television ha lanciato la carriera dei suoi protagonisti: Jennifer Aniston, Courtney Cox, Matt LeBlanc… Ed è stato proprio il cast a pesare sul budget: nelle ultime stagioni, per trattenere tutti gli attori, senza i quali il telefilm non avrebbe avuto senso, si è arrivati a spendere 10 milioni di dollari a episodio, con il cachet dei sei interpreti principali che ammontava a un milione ciascuno (ora, per la speciale reunion in programma prossimamente, ognuno potrebbe guadagnare quattro milioni di dollari).

9. The Get Down

Non tutti i progetti su cui si investono cifre astronomiche poi effettivamente incontrano un successo tale da ripagare gli investimenti. Lo sa bene Netflix, che è rimasta scottata con The Get Down, l’ambiziosa serie di Baz Luhrmann sulle origini della musica hip hop a New York. Location, riprese, attori e produzione musicale hanno fatto toccare quasi 11 milioni di dollari a episodio, ma il pubblico non ha reagito con il dovuto entusiasmo, tanto che questa è stata la prima produzione originale della piattaforma di streaming a venir cancellata dopo una sola stagione.

8. Band of Brothers

I film di guerra e le produzione belliche in generale sono un genere piuttosto costoso, per via della grande quantità di comparse, effetti scenici, lunghezza della riprese e altre complicazioni. Andata in onda per la prima volta su Hbo nel 2001, la miniserie Band of Brothers non è stata certo da meno: i suoi creatori Tom Hanks e Steven Spielberg non hanno messo limiti al budget: per raccontare la storia dei soldati della Easy Company durante la Seconda guerra mondiale, hanno toccato i 12,5 milioni di dollari a puntata. Ma se continuate a scorrere l’articolo, vedrete che il duo è riuscito persino a superarsi.

7. E.r. – Medici in prima linea

Negli anni ’90, come già detto, le cifre che i produttori di serie erano disposti a investire, erano decisamente più basse rispetto ai cachet astronomici del cinema. Eppure, gli episodi del cult E.r. – Medici in prima linea sono arrivati a costare 13 milioni di dollari l’uno. La ragione principale: convincere George Clooney a non lasciare i panni del dottor Doug Ross, anche se poi il suo abbandono arrivò alla fine della quinta stagione.

6. The Crown

Uno dei più grandi successi Netflix degli ultimi anni è stato sicuramente The Crown, che ripercorre la storia del regno di Elisabetta II. Un cast molto ampio, scenografia realistica e costumi sfarzosi, numerose riprese all’esterno: tutto ha contribuito al budget di 13 milioni di dollari a episodio. Basti pensare che solo per riprodurre il più fedelmente possibile l’abito di nozze della sovrana sono stati spesi oltre 35mila dollari. Ma nessuna cifra è troppo alta per la Corona.

5. The Morning Show

15 milioni di dollari a puntata sembra un cifra esorbitante, ma è in effetti uno standard su cui si sono posizionate diverse produzioni televisive recenti. Di sicuro è il caso di due fra i titoli che hanno accompagnato il lancio dello streaming Apple Tv+: The Morning Show, per esempio, deve molto dei suoi costi alle protagoniste, Jennifer Aniston e Reese Witherspoon, due superstar di Hollywood pagate oltre due milioni di dollari a episodio. Sempre 15 milioni ha speso Apple per realizzare ogni puntata della serie distopica con Jason Momoa See, dove a pesare sul bilancio è stato l’uso estensivo degli effetti speciali.

4. The Mandalorian

Disney e Lucasfilm hanno investito parecchie risorse nella realizzazione della prima serie tratta da Star Wars: The Mandalorian è stata un grandissimo successo anche grazie alla particolare cura con cui è stata scritta e prodotta. Effetti speciali all’avanguardia, scenari e costumi ricreati fino all’ultimo dettaglio e, soprattutto, il pupazzo innovativo e tecnologicamente avanzato di Baby Yoda che da solo è costato due milioni di dollari. Pare che alla fine ciascun episodio si sia attestato intorno ai 15 milioni.

3. Game of Thrones

Game of Thrones è stato il successo seriale più eclatante dell’ultimo decennio, appassionando milioni di spettatori in tutto il mondo. E proprio questa creatura della Hbo ha segnato un cambio di passo nel mondo delle produzioni televisive, soprattutto in termini di costi. Grandi effetti speciali, location mozzafiato e un cast ampissimo hanno portato il budget complessivo di ciascuna stagione intorno ai 100 milioni di dollari, con l’ultima, controversa che ha raggiunto la cifra di 15 milioni a episodio.

2. The Pacific

Riecco Steven Spielberg e Tom Hanks: nel 2010 producono, come seguito ideale di Bands of Brother, The Pacific, che rimane a oggi la miniserie più costosa realizzata da Hbo. Pare che non si sia badato a spese per ricreare alcune delle battaglie più violente che hanno caratterizzato la Seconda guerra mondiale. Il budget per episodio, infatti, è arrivato a toccare i 20 milioni.

1. WandaVision e simili



Negli ultimi mesi è stata inaugurata l’espansione seriale del Marvel Cinematic Universe, con i primi titoli disponibili su Disney+ come WandaVision e Falcon and the Winter Soldier che hanno riscosso molto successo. Altre serie arriveranno in futuro, da Loki a Hawkeye passando per What If…? e Secret Invasion. Ogni produzione è ovviamente diversa, ma si calcola che, complici i grandi attori coinvolti e il massiccio impiego di effetti speciali, Marvel arrivi a spendere fino a 25 milioni di dollari a episodio

