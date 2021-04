iPad Pro M1 vs Pro 2020: le differenze

22 Aprile 2021 – 15:04

(Foto: Apple)Apple ha rinfrescato il catalogo dei modelli più prestanti di tablet con il nuovo iPad Pro M1 da 12,9 pollici dotato del chip proprietario e del display mini-led ad appena un anno dal debutto dell’ultima ammiraglia come l’iPad Pro 2020 di pari dimensioni. Che cosa cambia tra i top di gamma delle due generazioni a livello hardware, funzionalità e prezzi?

iPad Pro M1 vs Pro 2020, hardware e funzionalità

Come si può immaginare, la prima grande differenza tra i due modelli giace nel processore che dall’Apple A12Z passa al ben più prestante M1 su piattaforma Silicon con un guadagno del 50% per la cpu e del 40% per la gpu. Raddoppia la velocità anche per l’archiviazione interna, che peraltro da 128 gb può arrampicarsi fino a 2 tb (prima massimo 1 tb), mentre la ram si spinge da 8 fino a 16 gb (dai precedenti 6 gb). Insomma, il salto è drastico, i numeri sono piuttosto emblematici.

Il modello cellular può navigare in 5G mentre prima era al massimo in 4G e c’è l’opportunità di utilizzare l’interfaccia thunderbolt per utenti esigenti che vogliono collegare schermi di alta qualità oppure necessitano di più banda. Se i modelli da 11 pollici presentano un medesimo display dal 2020 al 2021, per i 12.9 pollici c’è ora tutto il buono della tecnologia mini-led con il Liquid Retina Display Xdr che vanta una luminosità da 1000 nit e picchi da 1600 nit (prima solo 600 nit) e oltre 2500 zone per il local-dimming che regola la luminosità in modo efficiente e per riprodurre fedelmente colori e contrasti. La risoluzione rimane per ambo i modelli sempre da 2732 x 2048 pixel e 264 ppi di densità, ci sono poi valori di frequenza a 120 Hz, tecnologia True-Tone e patina anti riflesso.

La grande novità a livello fotografico è nel nuovo sensore TrueDepth ultragrandangolare chiamato Center Stage che riconosce e segue il soggetto grazie al machine learning. A livello di dimensioni, il nuovo iPad è più sottile (5,9 vs 6,4 mm) e leggero (641 o 643 vs 685 o 682 grammi), la batteria dura sempre 10 ore in navigazione o riproduzione multimediale.

(Foto: Apple)iPad Pro M1 vs Pro 2020, prezzi

iPad Pro 2020 da 12,9 pollici partiva da 1119 euro nella versione solo wifi da 128 gb fino a 1449 euro per quella da 1 tb e da 1289 euro con modulo cellulare 4G da 128 gb fino a 1619 euro per la versione da 1 tb.

iPad Pro M1 (2021) da 12,9 pollici parte da 1219 euro nella versione solo wi-fi da 128 gb fino a 2429 euro per quella da 2 tb e da 1389 euro con modulo cellulare 5G da 128 gb fino a 2529 euro per la versione da 2 tb.

Per la cronaca, rimangono identici i prezzi di partenza del modello da 11 pollici ovvero 899 e 1069 euro rispettivamente per il solo wi-fi e cellular da 128 gb fino.

