Ingenuity: secondo volo completato con successo

22 Aprile 2021 – 19:50

Anche il secondo test di volo è stato completato con successo da Ingenuity, quindi il programma prosegue come previsto (ci saranno altri tre test).

