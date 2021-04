Il nuovo Tamagotchi Pix ti fa fare i selfie col pet virtuale

22 Aprile 2021 – 18:04

(Foto: Bandai)A 25 anni dal debutto e dopo oltre 82 milioni di unità vendute in tutto il mondo, Tamagotchi segna il suo (secondo) ritorno con un modello chiamato Pix che cerca di rimanere al passo coi tempi offrendo nuove funzionalità e un’esperienza più immersiva. La chicca è la presenza di una fotocamera per scattare foto e creare collage virtuali con l’animaletto digitale che si sta allevando.

Rimane la classica forma a uovo dischiuso, che è l’elemento distintivo di questo gadget: la versione 2021 prodotta sempre dalla nipponica Bandai si propone in quattro possibili colorazioni come “floral” (ossia rosa), “sky” (porpora), “ocean” (blu), e “nature” (verde). A differenza del modello On con bluteooth del 2019, passato piuttosto in sordina, Pix si rinnova con comandi touch e soprattutto un sensore fotografico a bassa risoluzione sul retro.

(Foto: Bandai)L’intera parte superiore dell’uovo è un pulsante otturatore per scattare la foto e combinarla in un ritratto virtuale assieme al proprio pet, così da documentarne la crescita. Pur non essendoci un modulo wi-fi a bordo, si potranno anche condividere gli scatti inquadrando con lo smartphone una sorta di codice qr (chiamato Tame Code) che sarà generato sul display e che conterrà tutti i dati.

Il gioco in sé rimane lo stesso di quello degli anni ’90 dunque si dovrà accudire l’animaletto nutrendolo, dissetandolo e intrattenendolo con attività come pittura, cucina e persino la possibilità di ordinare cibo online, in perfetto stile pandemia 2020-2021. Le decorazioni scelte per la stanza virtuale saranno fondamentali per la crescita “comportamentale” oltre che per le eventuali successive uova che si possono ottenere una volta che il proprio Tamagotchi sia diventato adulto.

Tamagotch Pix debutterà negli Usa – probabile l’arrivo in Europa – nei colori rosa e porpora, mentre il blu e verde arriveranno in commercio in un secondo momento. Il prezzo oltreoceano è di 60 dollari, ovvero circa 50 euro.

The post Il nuovo Tamagotchi Pix ti fa fare i selfie col pet virtuale appeared first on Wired.

Fonte: Wired