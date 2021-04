Il cloud può portare nelle casse delle aziende italiane 600 miliardi di euro in più

22 April 2021 – 11:45

Il cloud (Getty Images)Diffondere l’utilizzo del cloud nel settore pubblico, agevolare l’acquisto dei servizi attraverso accordi con gli operatori privati, verificare i dati meritevoli di speciale protezione da parte dello Stato: il modello è mutuato dall’esperienza britannica, ma secondo l’Istituto per la competitività (I-Com) è, finora, la strada giusta da seguire per costruire il cloud nazionale. “È fondamentale mantenere un approccio aperto e non protezionistico per massimizzare competitività e innovazione del sistema Paese”, questo il messaggio lanciato da I-Com, nello studio dedicato a Una strategia cloud per un’Italia più competitiva e sicura.

Una piena adozione di soluzioni di cloud computing da parte delle aziende italiane potrebbe comportare un aumento di fatturato fino a 600 miliardi di euro, e generare nella pubblica amministrazione un risparmio fino a oltre un miliardo di euro l’anno, in base ai dati raccolti dal think tank. Inoltre, se il valore complessivo della data economy in Europa attualmente supera i 350 miliardi di euro, tale mercato potrà raggiungere i 550 miliardi entro il 2025. Al momento, il 59% delle aziende italiane ha fatto ricorso al cloud, mentre la media europea è salita al 36% nel 2020, secondo Eurostat.

Da un lato, l’Unione sta lavorando al progetto Gaia-X, la federazione nata tra Francia e Germania per costruire un cloud europeo, che ha stipulato accordi con le big tech per impegnarle ad applicare le regole dei Ventisette. Queste dovranno essere basate sui principi di portabilità, interoperabilità, controllo dei dati e sovranità digitale. Dall’altro, l’Italia si affida alla regia del ministro Vittorio Colao (Transizione digitale), che ha indicato nel cloud l’infrastruttura chiave da razionalizzare per far circolare le informazioni tra gli enti pubblici. Da oltre 1.200 data center ne sono stati individuati 35 per entrare a far parte del polo strategico nazionale.

In questo scenario, “un mercato del cloud europeo e nazionale aperto e competitivo, scevro di illusorie tentazioni autarchiche e stataliste, rappresenta la migliore porta di ingresso per imprese, pubblica amministrazione e altre organizzazioni impegnate nella trasformazione digitale”, afferma il presidente I-Com, Stefano da Empoli. Due i rischi di un approccio protezionistico, secondo l’istituto: minori economie di scala, riduzione del tasso innovativo e una potenziale limitazione nell’offerta di servizi di cloud avanzati (big data, intelligenza artificiale, internet of things). Oltretutto, risulterebbe più difficile implementare un sistema di cybersicurezza “autarchico” su un perimetro molto esteso.

“È importante incoraggiare l’interoperabilità dei servizi cloud e la portabilità di dati e applicazioni, l’utilizzo di standard aperti e la condivisione di tecnologie e best practice capaci di migliorare il livello complessivo di innovatività del sistema”, sottolinea da Empoli. Un modello già ci sarebbe ed è il programma G-Cloud lanciato dal Regno Unito nel 2012, aperto ad accordi con operatori privati anche internazionali, europei e non, affiancato da una classificazione dei dati meritevoli di protezione speciale, contrapposto al “fallimentare” tentativo di cloud sovrano francese (Andromède). Secondo I-Com quindi, “il modello britannico e un’attenta valutazione di asset e dati sensibili sembrano costituire al momento la migliore soluzione percorribile”.

