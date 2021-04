Finita la pax draghiana, Salvini torna a fare il Salvini sul coprifuoco

22 April 2021 – 11:27

Mentre sulla “scadenza” del coprifuoco si consuma una battaglia fra giuristi, costretti a interpretare le norme a botte di comunicati di palazzo Chigi visto che non si capisce se per il momento sia formalmente fissata al 31 luglio o al 15 giugno, Salvini è tornato a fare Salvini. Lo avevamo scritto due mesi fa, dando alla pax draghiana un’autonomia di esattamente un paio di mesi. Così è stato ed era matematico che avvenisse. Al primo miglioramento dei dati sanitari, al momento timido ma inequivocabile, e con la campagna vaccinale avviata, il leader della Lega avrebbe incrinato l’angelico spirito collaborativo e sottoposto Mario Draghi allo stesso trattamento riservato al primo (e in fondo, dall’esterno anche al secondo) Giuseppe Conte. Così ha ordinato ai suoi tre ministri di astenersi dal votare il nuovo decreto legge.

(Foto: Roberto Monaldo/LaPresse)Il problema è che l’ex presidente della Bce ci sta cascando come il suo predecessore, stupendosi che il leghista stracci gli accordi con un sms dalla sera alla mattina, che non rispetti quanto deciso pochi giorni prima nelle diverse cabine di regia e che usi un metodo inaccettabile. È il metodo Salvini, nessuna sorpresa, e se l’hai caricato nella maggioranza governare con lui e i suoi ministri significa questa roba qui. Oggi raccoglie certezze chi poneva dubbi al varo del nuovo esecutivo del “tutti dentro”.

Il primo contenimento dell’iniziale forcing post-pasquale di Salvini era stato abbastanza efficace: il decreto di aprile, che ha guadagnato tempo dopo le festività, conteneva la possibilità di rimettere mano alle misure prima della scadenza. E così è stato. Anche se, di fatto, alla scadenza ci si è nella sostanza arrivati visto che le nuove regole entreranno in vigore da lunedì 26 e il precedente decreto avrebbe terminato gli effetti il 30 del mese. Ma sotto Pasqua la curva dei contagi ancora non piegava in modo sensibile, i letti occupati negli ospedali non si liberavano a botte di 3/400 al giorno e dunque la realtà dello stato sanitario del paese parlava da sola.

Getty ImagesSulla seconda offensiva, invece, Draghi sta ripetendo gli errori di chi lo ha preceduto. Il tempo passa, la Lega perde terreno a favore dell’efficace opposizione di Fratelli d’Italia coerentemente rimasta fuori dal “governo dei migliori”, si avvicina l’estate e mezzo Paese – quello non garantito da stipendi pubblici e pensioni – è allo sbando. In particolare, l’insofferenza per alcune misure di privazione delle libertà personali che, a detta anche degli esperti, sono pura deterrenza e non incidono in alcun modo sul quadro epidemiologico, si è fatta non solo elevata ma anche amara: pretendi di dare un segnale ai ristoratori aprendo anche a cena e mandi la gente a mangiare all’ora dell’aperitivo? Sembra quasi un’involontaria tortura.

Oggi è il coprifuoco, sul quale palazzo Chigi ha di fatto già chiarito che verrà rimessa mano al massimo per maggio, perché se rimetti in moto la società devi restituirle un pezzo della sua giornata. Tanto per fare un esempio bizzarro, che tocca pochissime persone ma dà l’idea del quadro surreale che andrebbe creandosi: l’11 giugno la partita di calcio Italia-Turchia che inaugura Euro 2020 è in programma alle 21 allo stadio Olimpico, avremo forse 18mila contravventori che si gustano un match mentre, magari con un clima già estivo, 59 milioni di persone sono obbligate in casa? Non scherziamo.

Se, come si diceva, oggi è il coprifuoco, domani mattina sarà qualcos’altro: la riapertura dei locali al chiuso, per esempio, o delle palestre. Salvini sa fare solo questo lavoro, nessun altro. Con la differenza che in questo momento sa di farlo in parte anche per conto di chi mai si sognerebbe di sostenerlo e sotto sotto mal digerisce, da destra come da sinistra, il divieto di farsi una passeggiata dopo le 10 di sera. E che magari si domanda come mai si possa stare in 500 al chiuso al cinema o al teatro e non si possa allungare una cena all’aperto. Salvini contesta, pressa, polemizza, attacca. Fa opposizione dall’interno, come se non fosse al governo, e poi magari strappa. Il copione è sempre lo stesso, riveduto e corretto a seconda del clima: vedete, io ci ho provato ma con questi non si può governare.

Che l’astensione di ieri sia un primo passo verso l’abbandono della maggioranza è improbabile, ma la fine di aprile e maggio si preannunciano ricchi di ostacoli per Draghi. C’è la mozione di sfiducia al ministro della Salute Roberto Speranza presentata da FdI: cosa accadrà se la Lega si asterrà anche in quel caso? E anche solo a pensare oggi ai primissimi giorni di maggio, fra appena un paio di settimane, sembra impossibile che il capo delle Lega possa resistere alle continue pressioni e alle richieste delle categorie, dei sindacati, dei movimenti più o meno simpatizzanti, di tanti cittadini e al lavoro puntuto di Meloni che lo colpisce continuamente ai fianchi.

Impuntarsi sul coprifuoco, e su un’ora in più o in meno che cambia zero ai fini epidemiologici ma serve solo a passare un messaggio di prudenza, è stato forse un errore tattico. Aggravato dalla confusione del decreto, che ne fissa formalmente la scadenza al 31 luglio. Ma le norme continuano a essere scritte male e con ogni probabilità sono scritte in questo modo per mantenere un margine di dubbio interpretativo da giocarsi, come spiega la giurista Vitalba Azzollini, a seconda delle reazioni e degli sviluppi.

A quelli che dicono che il coprifuoco durerà fino al 31 luglio faccio presente che il “coprifuoco” è cosa diversa dallo “stato di emergenza”, ed è grave non lo abbiano compreso dopo 14 mesi di pandemia

P.S. Coprifuoco al momento fino al 15/6. Stato di emergenza prorogato al 31/7

Per disinnescare la prima crisi politica dell’esecutivo Draghi sarebbe forse bastato replicare lo schema del decreto aprile, aprendo con molta chiarezza a una revisione dell’orario già alla metà di maggio, sempre in base ai dati scientifici di cui negli ultimi tempi Salvini ama molto riempirsi la bocca. Il leghista non avrebbe potuto ordinare ai suoi di astenersi su una prospettiva simile che, poi, sarebbe stato molto semplice spingere almeno fino alla fine di maggio, com’è avvenuto anche ad aprile. Un lavoro mortificante, questo, che è però in parte legato alle condizioni mutevoli dell’epidemia e in gran parte ad aver fatto una maggioranza arlecchino nella convinzione che fosse l’unica possibile e la più efficace.

