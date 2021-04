Con Google Earth ora si può viaggiare nel tempo

22 April 2021 – 11:53

Google Earth si è costruito una reputazione permettendo ai suoi utenti di spostarsi nello spazio: ora, con l’ultima novità presentata dal software di Google, consentirà alle persone di muoversi anche nel tempo.

La piattaforma di Google, infatti, in concomitanza con la Giornata della Terra, ha deciso di mostrare in modo visuale quanto la presenza dell’uomo ha impattato sull’ambiente che lo circonda. La nuova funzione prende il nome di Timelapse e si trova all’interno della sezione Voyager presente sul sito internet e sull’applicazione di Google Earth. Timelapse riproduce, grazie al contributo di milioni di immagini satellitari, l’evoluzione di un qualsiasi luogo del nostro pianeta negli ultimi 37 anni. Grazie a Timelapse è possibile veder sorgere dal nulla città come Dubai o guardare il mutare e l’espandersi di città come Las Vegas o Shanghai.

Per creare questa funzione Google ha collaborato con la Nasa, con il programma Landsat gestito dall’US Geological Survey, che ne raccoglie e distribuisce i dati, e con il progetto Copernicus e i suoi satelliti Sentinel gestito dall’Unione Europea.

Questa collaborazione ha permesso di raccogliere e processare gli oltre venti milioni di immagini satellitari scattate tra il 1984 e il 2020. “In totale ci sono volute più di due milioni di ore di lavoro informatico su migliaia di macchine di Google Cloud per processare venti petabyte di immagini in un singolo video-mosaico da 4,4 terapixel”, ha spiegato Google nell’evento di presentazione. Per capire l’ordine di grandezza di questo video-mosaico da 4,4 terapixel bisogna pensare è l’equivalente di 530mila video in 4K. Si parla quindi di un numero di pixel a 13 cifre.

Tutto questo processo è stato svolto da Google in data Center interamente alimentati da energie rinnovabili poiché l’obiettivo di Big G è quello di arrivare entro il 2030 ad essere interamente carbon free. Con questa funzionalità Google ha creato il più grande video animato dell’evoluzione del nostro pianeta, riassumendo in pochi secondi gli ultimi 40 anni della Terra.

