Chrome OS 90: sottotitoli live e altre novità

22 April 2021 – 19:14

Google ha rilasciato Chrome OS 90 con diverse novità, tra cui i sottotitoli in tempo reale, un’app per la diagnostica e aggiornamenti per il Launcher.

