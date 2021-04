Bitcoin crollerà a 20.000$ poi arriverà a 400.000$

22 Aprile 2021 – 13:49

Bitcoin crollerà a 20.000$ e sarà il momento ideale per investire in criptovalute: ecco perché secondo il CIO di Guggenheim, Scott Minerd.

The post Bitcoin crollerà a 20.000$ poi arriverà a 400.000$ appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico