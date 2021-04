5 idee per celebrare la Giornata della Terra 2021

22 April 2021 – 6:00

(Foto: Pexels)In occasione di San Valentino si dice spesso che l’amore dovrebbe essere festeggiato tutto l’anno, non solo il 14 febbraio. Un discorso simile andrebbe fatto per l’Earth Day, la giornata indetta dalle Nazioni Unite nel 1970 per celebrare l’ambiente e la salvaguardia del pianeta. Cade oggi, 22 aprile, un mese e un giorno dopo l’equinozio di primavera e (proprio come San Valentino) è l’occasione per ricordare che bisogna prendersi cura di ciò che si ama.

Per il secondo anno la Giornata della Terra viene celebrata in tutto il mondo in modo anomalo, a causa delle restrizioni dovute alla pandemia. Non mancano, però, le iniziative green dedicate, molte delle quali si svolgono online. Ecco qualche idea per rendere omaggio alla salute del nostro mondo nel suo giorno, che nel 2021 è dedicato al tema Restore Our Earth (ripristinare la nostra Terra) e coinvolge 192 nazioni. Altre iniziative, in Italia e all’estero, sono sl sito di Earth Day.

Visitare foreste e acquari online

(Foto: Tiqets)Si può nell’arco di una giornata passare dalle foreste scozzesi alle futuribili imbarcazioni elettriche svedesi? Grazie alla campagna Great Explorations della piattaforma di prenotazione online Tiqets sì. Giovedì 22, dalle 10 in poi, è possibile partecipare a esperienze virtuali gratuite come la visita al Trossachs National Park in Scozia o il tour dell’Acquario Nausicaá di Boulogne-sur-Mer in Francia. L’appuntamento con l’Italia è alle 13 con l’esplorazione della Villa Gregoriana di Tivoli (Roma) con Andrea Piovan, voce nostrana dei documentari della BBC.

Guardare la maratona su RaiPlay

Si intitola #OnePeopleOnePlanet la maratona digitale dedicata alla Giornata della Terra in programma il 22 aprile su RaiPlay. Tredici ore, dalle 7.30 alle 20.30, di contenuti (in parte su misura per le scuole) focalizzati sui temi della cucina sostenibile, delle migrazioni e dell’accoglienza, della disponibilità idrica, dello sport, dell’innovazione…

Scaricare gli sfondi a tema per Google Pixel

(Foto: Google)In occasione della 51esima Giornata della Terra, Google ha rilasciato tre sfondi a tema per i suoi smartphone Pixel dedicati al nostro pianeta. Le illustrazioni sono firmate da Jeremyville e si intitolano Stay Wild, The Oceans Are Alive e Moonlight is for Dreaming.

Seguire una lezione di cucina (e aiutare le api)

La startup di lezioni di cucina online Impastiamo (creata negli Usa da una ragazza italiana) propone cinque lezioni virtuali con altrettanti chef sparsi per il mondo. In Italia ci sono Sara Nicolosi e Cinzia De Lauri del ristorante milanese Altatto, in Francia Bruno Verjus, chef del parigino Table, in Germania Marcello Gallotti del ristorante Erasmus, negli Stati Uniti Roxana Jullapat di Friends & Family a Los Angeles, nei Paesi Bassi Michael van der Kroft del ristorante Tres di Rotterdam. Grazie al supporto di Caffè Vergano le lezioni di cucina sostenibile sono gratuite su prenotazione, ma chi vuole può fare una donazione che andrà a sostenere due organizzazioni che si battono per la salvaguardia delle api, Save Bees and Farmers e The Bee Conservancy.

Ascoltare la playlist del National Geographic

In occasione dell’Earth Day la rivista National Geographic lancia una playlist ispirata alla natura, da ascoltare su Spotify. Qualche titolo? Si va da Mother Nature Son’s dei Beatles a Light Upon the Lake dei Whitney, da On Melancholy Hill dei Gorillaz a Measure The Valleys di Miriam Makeba.

