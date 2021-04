Windows 10 21H2: nuovo Store aperto a tutti?

21 April 2021 – 10:29

Microsoft avrebbe pianificato il lancio di un nuovo Windows Store che ospiterà app Win32 e consentirà l’uso di sistemi di pagamento alternativi.

