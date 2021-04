TP-Link: modem router in offerta a soli 18 euro

21 Aprile 2021 – 19:49

Va in offerta un modem router di fascia bassa di TP-LINK, un modello economico oggi scontato del 40% per un costo di soli 18 euro.

The post TP-Link: modem router in offerta a soli 18 euro appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico