Nuovi iMac e iPad Pro, a che punto è Apple con la sua migrazione

21 Aprile 2021 – 18:04

Apple iMac 24 M1 (immagine Apple)I nuovi iMac, appena presentati da Apple, sono colorati e ultrasottili. Sembrano iPad con una staffa di metallo. E, con gli iPad Pro, condividono lo stesso processore: il primo modello di Apple Silicon del nuovo corso voluto da Tim Cook, chiamato M1. Progettato da Apple, sviluppato da Apple e costruito on demand dalla taiwanese Tsmc, è un fenomenale processore capace di erogare molta potenza soprattutto perché integrato nel software e nella architettura Apple con grande determinazione, e di farlo consumando molto poco. È ottimizzato per la parte di calcolo, ma anche per la parte grafica e per la parte di gestione dell’intelligenza artificiale. Il tutto è fatto mantenendo un unico blocco di memoria Ram condivisa ad accesso molto rapido. Ma è esattamente lo stesso processore usato già sui MacBook Air, MacBook Pro 13 e sui Mac mini.

M1 infatti è il processore che ha annunciato la rivoluzione, non ne è la nuova fase. È una declinazione incrementale di quello che Apple sta già commercializzando dallo scors o novembre su due nuove categorie di prodotti: i computer da tavolo e i tablet.

Proprio per questo ha senso chiedersi a che punto sia la migrazione di Apple. Annunciata durante la scorsa conferenza internazionale degli sviluppatori di Cupertino, la WWDC, che si è tenuta virtualmente a giugno del 2020, per alcuni mesi la migrazione è stata un grande punto interrogativo. Apple aveva rilasciato, solo per gli sviluppatori, un Mac mini svuotato e riempito con un processore dell’iPad per dare loro modo di aggiornare il loro software o crearne di nuovo compatibile.

Apple iMac 24 M1 (immagine Apple)Perché il vero problema della migrazione, che Tim Cook ha detto si svolgerà in due anni, è proprio quello della “compatibilità nell’incompatibilità”: con un gioco di prestigio simile a quello del 2005 quando venne annunciata la migrazione da processori Ibm/Motorola a processori Intel, Apple permette di far girare in modo virtuale le app del vecchio sistema oppure di crearne di “ibride”, che funzionano nativamente su entrambi, oltre ovviamente a quelle che funzioneranno solo su Mac con M1. Gli sviluppatori hanno abbracciato la causa di Apple e, dopo i fisiologici ritardi, tutti i grandi produttori di software (Microsoft e Adobe in testa) e moltissimi dei piccoli hanno fatto il salto.

La domanda sulla effettiva potenza dei computer Apple con i processori M1 è stata sciolta a fine 2020 con la presentazione dei primi tre modelli. Le reazioni sono state molto positive ma alcuni particolari sono passati in secondo piano. La potenza e flessibilità degli M1 hanno fatto pensare che si trattasse di processori “magici”, capaci di fare quasi tutto, ma in realtà non è così e ci sono dei limiti evidenti soprattutto se la memoria di lavoro è di 8 giga (al massimo può essere raddoppiata a 16) e se il disco di lavoro è pieno oltre il 90%. Il crollo della performance è visibile ed è naturale che sia così, ma non ne sentirete parlare tanto spesso.

La seconda cosa che infatti è stata notata meno è che Apple sinora ha presentato un unico processore, M1, disponibile in un’unica versione per velocità, che copre le fasce entry level dei suoi prodotti. Attualmente, infatti, M1 viene utilizzato sui più potenti iPad, le versioni Pro, sui MacBook Air, sui MacBook Pro 13 meno potenti (quelli con due porte Thunderbolt anziché quattro, che sono ancora commercializzati con processore Intel), sui Mac mini (ma resiste la versione Intel di fascia alta del prodotto) e sugli iMac, ma solo quelli con schermo da 24 pollici, il 27 pollici (e il 21,5) sono commercializzati ancora con processore Intel.

Apple iMac 24 M1 (immagine Apple)Questo cosa vuol dire? Che M1 è il primo processore di Apple ma è un entry level. Il processore di fascia medio-alta deve essere ancora presentato. Non ne sappiamo niente né dal punto vista tecnologico che della nomenclatura: M1x oppure M2, a seconda che si tratti di una versione migliorata di M1 oppure della seconda generazione di processori M. Il ché introduce un ragionamento interessante: Apple è in grado di fare contemporaneamente due processori di fascia diversa (M1 ed M1x) oppure commercializzerà nella fascia alta il processore più nuovo e potente (M2) e nella fascia bassa quello dell’anno prima, meno potente cioè M1?

Rispondere a quest’ultima domanda vuol dire rispondere alla domanda chiave su a che punto sia Apple con la sua migrazione. Per adesso i tempi indicati da Tim Cook sono pienamente rispettati. Dopo quasi un anno Apple è in pari con lo sviluppo del software e la trasformazione delle app sue e di terze parti, mentre ha migrato alla nuova tecnologia tutte le sue macchine di fascia entry level e adesso ci si aspetta che parta la seconda ondata con processori realmente “Pro” che coprano invece gli iMac, Mac mini e MacBook Pro più potenti. Rimane sullo sfondo l’incognita del Mac Pro, che attualmente gira su processori Xeon di Intel. Entrerà nel ciclo di computer aggiornati con la versione più potente dei processori (M2) oppure dovremo aspettare una terza versione?

L’evento speciale Spring Loaded di ieri non è determinante per capire a che punto siamo e anzi, il marketing e la geniale capacità di creare il posizionamento dei propri prodotti sta permettendo ad Apple di andare avanti con la stessa tecnologia su cinque diverse tipologie di prodotti, dando la sensazione di aver lanciato il processore più potente della sua storia. Invece, è solo l’antipasto di quello che dovrebbe succedere. Il rischio è che, dopo l’esplosione iniziale di M1, la crescita degli Apple Silicon non mantenga le aspettative con le versioni professionali di fascia alta.

