Nonostante le vaccinazioni in corso, le restrizioni sono più importanti che mai

21 Aprile 2021 – 9:05

(foto: Mammiya via Pixabay)La matematica torna al servizio della lotta alla pandemia. Un gruppo di matematici, informatici e infettivologi di varie università italiane ha realizzato un modello che dimostra come nella delicata fase dell’inizio della campagna vaccinale nella popolazione generale le misure restrittive, fra cui mascherine, distanziamento e altre limitazioni, mantengono un ruolo centrale. In particolare servono a evitare che nuove varianti del coronavirus Sars-Cov-2, magari più sfuggenti ai vaccini, possano prendere piede. E magari creare una crepa nella riuscita della vaccinazione su vasta scala. I risultati della ricerca, svolta dall’università di Trento, di Udine, dal Politecnico di Milano e dall’ospedale San Matteo e l’università di Pavia, sono pubblicati su Nature Medicine.

Vaccinazione, varianti e restrizioni

I ricercatori hanno creato un sistema matematico che combina un modello da loro creato nel 2020 e chiamato Sidarthe, che fornisce una previsione della diffusione delle infezioni da coronavirus, con un nuovo modello che tiene conto dei decessi, del numero di posti letto e delle terapie intensive oggi, in una simulazione che riproduce vari scenari di evoluzione della pandemia. Il periodo considerato è quello che parte adesso, nell’aprile 2021, nel momento in cui la vaccinazione comincia ad essere fornita a una più ampia serie di categorie di persone. Negli scenari gli autori tengono conto di vari fattori: in particolare studiano cosa succede al variare del numero Rt, della presenza o l’assenza di misure restrittive e della velocità con cui procede la campagna vaccinale, che a sua volta dipende dalla distribuzione e da eventuali blocchi dei vaccini.

Se le restrizioni pesano più del vaccino

“I nostri risultati – si legge nella pubblicazione – dimostrano che gli interventi non farmacologici [dunque non i vaccini ndr] hanno un effetto maggiore sull’evoluzione dell’epidemia rispetto alla vaccinazione da sola, un elemento che spinge a raccomandare la necessità di tenere in atto queste strategie nella prima fase della campagna vaccinale”. Il dato non indica in alcun modo che la vaccinazione non sia essenziale o che sia meno efficace delle mascherine e delle altre misure, ma fotografa una scena in cui, quando tutti contemporaneamente applicano le regole per un periodo prolungato di tempo, l’impatto nel combattere l’epidemia è maggiore di quello della vaccinazione (ricordando che non è possibile vaccinare l’intera popolazione nello stesso momento).

Fra le restrizioni gli autori indicano, oltre alle mascherine e al distanziamento, la chiusura delle scuole, di ristoranti, negozi e luoghi di intrattenimento. Se (ipotesi assurda) nel periodo da aprile 2021 a gennaio 2022 non avessimo alcun vaccino e non applicassimo le restrizioni potremmo ritrovarci a gennaio 2022 con quasi 300mila morti, stando alle proiezioni dello studio – uno scenario per fortuna irrealistico. Ora considerando una rapida campagna vaccinale, ma senza restrizioni o comunque con regole molto blande, il numero dei decessi scenderebbe a 51mila, sempre secondo il modello. Mentre applicando misure rigide sarebbe di 30mila e includendo anche una campagna vaccinale rapida arriveremmo a 18mila morti, spiegano gli autori, ricordando ovviamente che si tratta di proiezioni statistiche e che nella realtà purtroppo dietro ai numeri ci sono le persone. Considerando una campagna vaccinale veloce, il confronto fra la presenza di misure cautelative forti – 18 mila decessi – e l’assenza – 51 mila decessi – indica chiaramente l’importanza di tenere in atto le misure.

La ricerca statistica presenta ovviamente dei limiti dovuti al fatto che tiene conto di parametri fissati e non di scenari reali in cui conta molto anche l’adesione alle regole o alla campagna vaccinale da parte degli individui e in cui si possono manifestare vari fattori imprevisti.

Meglio prima chiudere e poi riaprire

Un altro elemento di interesse riguarda la scelta temporale delle chiusure e delle riaperture. I ricercatori indicano che a parità di periodi di chiusure e aperture, è meglio optare per una chiusura tempestiva e precoce, seguita da un periodo di apertura, invece che il contrario. In altre parole quando iniziano a manifestarsi segnali di crescita della diffusione del virus, temporeggiare in attesa di vedere come evolve la situazione non è la scelta migliore, mentre decidere per applicare regole rigide all’inizio e poi rilassarle in tempi relativamente brevi (dopo un mese) consente comunque di contenere di più il contagio.

The post Nonostante le vaccinazioni in corso, le restrizioni sono più importanti che mai appeared first on Wired.

Fonte: Wired