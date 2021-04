Mini PC Intel 4 core 8/128GB 3 dischi in offerta

21 April 2021 – 19:45

Oggi Amazon propone un discreto sconto su un mini PC estremamente economico, pensato per chi ha enormi esigenze dal punto di vista dell’archiviazione.

The post Mini PC Intel 4 core 8/128GB 3 dischi in offerta appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico