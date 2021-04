Lo speciale set Lego Star Wars dedicato a R2-D2

21 Aprile 2021 – 18:04

(Foto: Lego)Un nuovo set Lego della gamma Star Wars si staglia all’orizzonte per celebrare il cinquantennale della fondazione della Lucasfilm. Il protagonista è uno tra i personaggi più amati e popolari della serie ossia il simpatico robottino R2-D2, chiamato anche C1-P8 in italiano. Sono 2314 i pezzi per assemblare un pezzo da collezione ricco di dettagli tutti da scoprire.

Il 10 dicembre di mezzo secolo fa nasceva a San Francisco grazie agli sforzi di George Lucas quella che è diventata una delle case di produzione cinematografiche più celebri e iconiche della storia. Per rendere omaggio all’importante anniversario, Lego ha preparato un set di mattoncini molto speciale, dentro e fuori.

(Foto: Lego)Il set Lego Star Wars R2-D2 è infatti una sorta di piccolo bundle perché oltre alla versione alta 31 centimetri (larga 20 e profonda 15) viene inclusa anche una simpatica minifigure del droide assieme a un esclusivo mattoncino / piastra Lego Lucasfilm 50esimo anniversario. Contraddistinto dal numero 75308, questo set rappresenta in ogni dettaglio R2-D2, dall’unica gamba retrattile alla testa rotante, fino al periscopio. Ci sono anche alcuni elementi nascosti che come nel caso dell’elsa della spada laser celata all’interno di un vano segreto nel capo.

La scelta di R2-D2 non è casuale perché il droide appare in tutte e tre le triologie della saga e riveste un ruolo fondamentale in momenti delicati come in Star Wars: Episodio IV – Una nuova speranza quando aiuta Luke Skywalker a ritrovare Obi-Wan Kenobi, trasmettendo il messaggio della Principessa Leia in difficoltà.

Il set Lego Star Wars R2-D2 sarà disponibile sul sito ufficiale Lego e presso i Lego Store in tutto il mondo dal prossimo 1 maggio 2021 e da luglio anche nei migliori negozi di giocattoli al prezzo di vendita pari a 199,99 euro.

A proposito di edizioni Lego dedicate all’universo di Star Wars, di recente si era visto quello su Baby Yoda di The Mandalorian. Ecco la nostra selezione dei 50 set Lego più belli di sempre.

