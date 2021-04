L’Italia riparte dopo la pandemia: dall’online un aiuto al settore ricambi auto

21 Aprile 2021 – 11:29

Dopo averle tenute ferme in garage per mesi a causa di lockdown e restrizioni, ora che la campagna vaccinale è partita e che i prossimi mesi promettono una graduale riapertura di tutte le attività e la ripresa di viaggi e turismo, è il momento di dare una “spolverata” primaverile alle nostre auto e alle nostre moto. E per una manutenzione a regola d’arte, arriva un “sostegno” dall’e-commerce, con sconti e coupon che, incentivando gli acquisti, servono anche per dare una mano alle imprese italiane del settore ricambi e accessori.Continua a leggere



Fonte: Fanpage Tech