L’Italia ha recepito la direttiva europea sul copyright

21 Aprile 2021 – 18:05

Copyright (Getty Images)Il parlamento italiano accende luce verde al recepimento della direttiva europea sul copyright. Il Senato ha dato il via libera alla legge di delega europea 2019-2020, come la Camera ha fatto a sua volta già a fine marzo. Il provvedimento prepara così la strada al decreto attuativo che dovrà implementare la direttiva 2019/790 nell’ordinamento italiano, entro la scadenza del 7 giugno, fissata dalle regole di funzionamento dell’Unione. Il testo in questione riguarda il diritto d’autore e i diritti connessi nel mercato unico digitale, attribuendo ai Paesi membri la facoltà di adottare modalità e iniziative che possano tutelare più efficacemente la creatività, in base alle loro disposizioni locali.

In particolare, viene incentivata la stipula di accordi tra gli editori di giornali degli Stati membri con i grandi player, per ottenere un corrispettivo connesso all’utilizzo dei contenuti pubblicati, per i quali gli stessi autori come ad esempio i giornalisti, dovranno ricevere una parte del compenso. Ciò avverrà con un meccanismo di adeguamento della giusta remunerazione e includerà tutti i creatori di opere e di lavori pubblicati sulle più disparate piattaforme web. Per questo motivo l’approvazione era attesa da tutto il mondo dello spettacolo e della cultura, in generale.

Di più, la direttiva prevede che le piattaforme di servizi online adibite alla condivisione di contenuti dovranno ottenere un‘autorizzazione dai titolari dei diritti “ad esempio mediante la conclusione di un accordo di licenza, al fine di comunicare al pubblico o rendere disponibili al pubblico opere o altri materiali”. Il diritto d’autore non si potrà esercitare tuttavia sulla condivisione di link, singole parole o estratti “molto brevi”, in quanto ciò “non compromette necessariamente gli investimenti effettuati dagli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico nella produzione di contenuti”. Fatta salva anche la libertà di espressione degli utenti attraverso la condivisione di contenuti prodotti da utenti con le “finalità di citazione, critica, rassegna, caricatura, parodia o pastiche” (Wikipedia, meme, gif…).

“L’attuale situazione economica generata dalla pandemia avrà effetti di lungo periodo ed è fondamentale che le opportunità del digitale compensino le difficoltà in cui si dibatte l’intero settore artistico e culturale”, osserva Giulio Rapetti Mogol, presidente Siae. “È il giusto riconoscimento al valore dell’industria creativa nazionale, che supera le contrapposizioni tra gli operatori over the top e i produttori di contenuti per arrivare a una sintesi capace di fare del digitale uno strumento di crescita per tutti, tutelando gli autori e promuovendo la loro opera. Si tratta di una grande opportunità per gli artisti italiani”, ha commentato al termine dell’iter, il ministro della Cultura, Dario Franceschini che ricorda: “L’Italia è tra i primi paesi in Europa” ad averla recepita.

La vera apripista in Europa sulla direttiva europea copyright è stata la Francia, a gennaio. Google ha accettato di pagare gli editori d’Oltralpe (associazione Apig) per le notizie, parametrando il compenso sulla base di criteri come il volume giornaliero di pubblicazioni, il traffico mensile su internet e il “contributo all’informazione generale e politica”.

The post L’Italia ha recepito la direttiva europea sul copyright appeared first on Wired.

Fonte: Wired