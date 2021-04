La serie in protolatino Romulus avrà una seconda stagione

21 April 2021 – 18:22

La stagione numero uno di Romulus, produzione originale Sky tratta da Il primo re di Matteo Rovere, ha conquistato il pubblico con le atmosfere antiche, l’insolita recitazione in protolatino e le svolte suggestive – anche efferate – della trama. Dopo essere stata venduta in oltre 40 paesi al mondo, ora la serie torna con un seconda ciclo di episodi: otto, firmati Sky + Cattleya + Groenlandia, in collaborazione con ITV Studios. Saranno sempre girati in protolatino e diretti da Michele Alhaique, Enrico Maria Artale e dallo stesso Matteo Rovere.

In questa seconda stagione ritroviamo Yemos e Wiros che, uniti come fratelli, hanno fondato la loro città e l’hanno consacrata a Rumia. Roma e i suoi due re diventano presto un simbolo di libertà e accoglienza, ma accendono anche l’attenzione di un nemico potente: il re dei Sabini. “Con la seconda stagione di Romulus ci avventureremo con ancora più energia nel racconto straordinario della fondazione di Roma”, ha dichiarato Rovere. “Le nostre protagoniste e i nostri protagonisti, con affascinanti nuovi ingressi, affronteranno sfide difficili, vivranno nuove avventure e battaglie e ci condurranno verso la scoperta di un grande mistero. Come sono nate Roma e la civiltà occidentale? E chi sarà, alla fine, il nostro Romulus?”. Le riprese iniziano a maggio a Roma e dintorni.

Il ritorno di Romulus rappresenta per Sky anche un’importante sfida a livello ambientale: promette di essere la produzione originale italiana di Sky più ecosostenibile di sempre all’interno del progetto aziendale Net Zero Carbon (cioè di ridurre a zero le emissioni nette di anidride carbonica causata delle proprie attività) entro il 2030. In collaborazione con Albert e Zen2030, dunque, il nuovo set ambisce alla certificazione ufficiale di produzione sostenibile, puntando a un impatto quanto più ridotto possibile sull’ambiente in tutte le fasi, limitando al massimo le emissioni sia dirette sia indirette.

The post La serie in protolatino Romulus avrà una seconda stagione appeared first on Wired.

Fonte: Wired