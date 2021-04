La Commissione UE vuole regolamentare l’intelligenza artificiale: cosa c’è nella proposta di legge

Il documento pubblicato rappresenta il primo tentativo da parte dell'UE di regolamentare un settore presidiato tecnologicamente da Stati Uniti e Cina, dove però il progresso rischia di far finire in secondo piano il rispetto dei diritti umani. La proposta sta già dividendo i fautori della linea della prudenza da quelli che propongono maggiore libertà di azione in un settore cruciale per il progresso dell'intera eurozona.



