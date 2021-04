Italiani pazzi per Bitcoin: trading a +320% nel Q1

21 April 2021 – 10:11

Nei primi mesi del 2021, l’interesse degli italiani verso il trading di Bitcoin è letteralmente esploso: +320% delle operazioni nell’app Revolut.

